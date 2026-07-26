﻿ போலீசார் மீது பீர் ஊற்றி ரகளை: 3 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 26, 2026 03:23 AM
கடலுார்: கடலுாரில் வாகன சோத னையின்போது, போலீசார் மீது பீரை ஊற்றி ரகளையில் ஈடுபட்ட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார், ஆல்பேட்டை சோதனைச்சாவடியில் மதுவிலக்கு அமல் பிரிவு போலீசார் நேற்று மாலை 5:00 மணிக்கு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, புதுச்சேரியில் இருந்து கடலுார் நோக்கி சென்ற காரை நிறுத்த முயன்றனர். கார் நிற்காமல் சென்றதால், ஏட்டு திரிசங்கு உள்ளிட்ட 3 போலீசார், விரட்டி சென்று மஞ்சக்குப்பம் மணிகூண்டு அருகே காரை மடக்கி பிடித்தனர். காரை சோதனை நடத்தியதில் 4 மதுபாட்டில்கள் இருந்தது.
அதையடுத்து, காரில் இருந்த சேலம் விஜய பிரதாப், 34; பிரகாஷ், 29; அருண்குமார், 26; பாலகிருஷ்ணன், காட்டுமன்னார்கோவில் சக்திவேல் ஆகியோரை, விசாரணைக்காக புதுநகர் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து செல்ல காரில் இருந்து இறக்கினர்.
அப்போது வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட 5 பேரும், ஏட்டு திரிசங்கு உள்ளிட்ட போலீசார் மீது பீரை ஊற்றி, தகராறு செய்தனர்.
அதைடுத்து, விஜயபிரதாப், பிரகாஷ், அருண்குமார் ஆகியோரை புதுநகர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
தப்பியோடிய பாலகிருஷ்ணன், சக்திவேலை தேடி வருகின்றனர்.