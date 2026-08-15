தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/  சிதம்பரத்தில் வீடு புகுந்த திருடிய 3 பேர் கைது  ரூ.26 லட்சம் மதிப்புள்ள 180 கிராம் தங்கம் பறிமுதல்

 சிதம்பரத்தில் வீடு புகுந்த திருடிய 3 பேர் கைது  ரூ.26 லட்சம் மதிப்புள்ள 180 கிராம் தங்கம் பறிமுதல்

 சிதம்பரத்தில் வீடு புகுந்த திருடிய 3 பேர் கைது  ரூ.26 லட்சம் மதிப்புள்ள 180 கிராம் தங்கம் பறிமுதல்

ADDED : ஆக 13, 2026 08:35 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 08:35 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

  சிதம்பரம், ஆக.14 -

  சிதம்பரத்தில் இரு வீடுகளில் புகுந்து நகை திருடிய புதுச்சேரி மற்றும் கடலுாரை சேர்ந்த மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து 180 கிராம் தங்க கட்டியை பறிமுதல் செய்தனர்.

சிதம்பரம், கனகசபை நகர் 4 வது குறுக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் செந்தாமரை. இவரது வீட்டில் கடந்த 9ம் தேதி இரவு நுழைந்த மர்ம நபர்கள், பீரோவை உடைத்து 20 சவரன் செயின், 4 கிராம் தோடு மற்றும் ரொக்கம் ரூ.25 ஆயிரத்தை திருடிச் சென்றனர். 0 பவுன் தங்க செயின், 4 கிராம் தோடு மற்றும் 25 ஆயிரம் ரொக்க பணத்தை திருடி சென்றனர்.

இதேபோன்று, சிதம்பரம் கீழப்புது தெருவை சேர்ந்தவர் ஐயப்பன் வீட்டில் கடந்த ஜூலை 3 ம் தேதி நுழைந்த மர்ம நபர்கள், பூஜை அறையில் சாமி கழுத்தில் இருந்த ஐந்தரை சவரன் நகையை திருடிச் சென்றனர்.

இதுகுறித்த புகார்களின் பேரில் சிதம்பரம் டவுன் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சம்பவ பகுதியில் உள்ள சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர்.

அதில், கிடைத்த தகவலின் பேரில், அதில், இரவு நேரத்தில் சந்தேகிக்கும் வகையில் சுற்றி வந்த மூவரை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், அவர்கள் புதுச்சேரி அடுத்த வில்லியனுார் அரசூரை சேர்ந்த ரமேஷ் மகன் சபரிநாதன்,22; கடலூர் புதுப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் குமரவேல் மகன் ரஞ்சித்குமார், 26; அருண்,30; என்பதும், மூவரும், சிதம்பரத்தில் ஐயப்பன், செந்தாமரை ஆகியோர் வீடுகளில் புகுந்து நகை திருடியதையும், அந்த நகைகளை உருக்கி தங்க கட்டியாக வைத்திருப்பதை ஒப்புக் கொண்டனர்.

அதன்பேரில் போலீசார், மூவரையும் கைது செய்து, அவர்களிடம் இருந்து 180 கிராம் தங்க கட்டி மற்றும் ஒரு பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர். பறிமுதல் செய்த தங்கத்தின் மதிப்பு ரூ.26 லட்சம் ஆகும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us