/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பஸ் மீது கார் மோதிய விபத்தில் 3 பேர் காயம்
ADDED : நவ 01, 2026 05:47 PM
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கடலுார்: கடலுாரில் தனியார் பஸ் மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், 3 பேர் காயமடைந்தனர்.
நெல்லிக்குப்பத்தில் இருந்து கடலுார் நோக்கி இன்று (நவ.,1) காலை தனியார் பஸ் வந்து கொண்டிருந்தது. கடலுார் பாரதி சாலை சிக்னல் அருகில் வந்ததும், சிக்னல் விழுந்ததால் பஸ் நின்றது. அப்போது, பின்னால் வந்த கார் திடீரென முன்னாள் நின்றிருந்த பஸ்சின் பின்னால் மோதியது.
இதில், காரின் முன்பகுதி சேதமானது. காரில் பயணித்த 5 பேரில், 2 பெண்கள் உட்பட 3 பேர் லேசான காயம் அடைந்தனர். தகவலறிந்த போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் பிரிவு அருணாசலம் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, விபத்துக்குள்ளான காரை அப்புறப்படுத்தி, போக்குவரத்தை சரி செய்தனர். விபத்து குறித்து கடலுார், புதுநகர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.