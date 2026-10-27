3 சவரன் செயினை மீட்டு ஒப்படைத்ததுாய்மை பணியாளர்களுக்கு பாராட்டு
3 சவரன் செயினை மீட்டு ஒப்படைத்ததுாய்மை பணியாளர்களுக்கு பாராட்டு
ADDED : அக் 27, 2026 06:49 AM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலத்தில் குப்பையில் கிடந்த 3 சவரன் செயினை மீட்டு ஒப்படைத்த துாய்மை பணியாளர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
விருத்தாசலம் நகராட்சி 2வது வார்டில், துாய்மை பணியாளர்கள் சிலம்பரசன், ஷகிலா இருவரும் நேற்று காலை வழக்கம்போல குப்பைகள் சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, சிறிய பிளாஸ்டிக் கவரில் சுற்றப்பட்ட நிலையில் கிடந்த பேப்பரை பிரித்து பார்த்தனர். அதில், 3 சவரன் தங்கச்செயின் இருப்பது தெரிந்து, நகராட்சி கமிஷனரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில், ஸ்டேட் பாங்க் காலனியை சேர்ந்த சுகனேஸ்வரர் மனைவி சரண்யாவுக்கு சொந்தமான செயின் என்பதும், இவர்களது குழந்தை விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது செயினை கவரில் மடித்து வீசியதும் உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, துாய்மை பணியாளர்களின் நேர்மையை பாராட்டி, சேர்மன் சங்கவி , கமிஷனர் நாகராஜ் ஆகியோர் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்தினர். மேலும், கண்ணீருடன் வந்த சரண்யாவிடம் செயின் பத்திரமாக ஒப்படைக்கப்பட்டது. அப்போது, துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து, சுகனேஸ்வரர் நன்றி தெரிவித்தார்.