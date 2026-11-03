கல்லறை திருவிழாவில் கோஷ்டி மோதல் 3 பெண்கள் படுகாயம்: போலீஸ் விசாரணை
கல்லறை திருவிழாவில் கோஷ்டி மோதல் 3 பெண்கள் படுகாயம்: போலீஸ் விசாரணை
ADDED : நவ 02, 2026 09:20 PM
ADDED : நவ 02, 2026 09:20 PM
ஸ்ரீமுஷ்ணம்: ஸ்ரீமுஷ்ணம் அருகே கல்லறை திருவிழாவில் ஏற்பட்ட கோஷ்டி மோதலில் 3 பெண்கள் படுகாயமடைந்தனர்.
ஸ்ரீமுஷ்ணம் அடுத்த ஸ்ரீ புதுக்குப்பம் கிராமத்தில் துாய புனித லுார்து அன்னை ஆலயம் உள்ளது. இந்த ஆலய சொத்துக்களை நிர்வகிப்பது தொடர்பாக இரு தரப்பினரிடையே பிரச்னை உள்ளது. இதன்காரணமாக கடந்த 2.5 ஆண்டுகளாக சர்ச் வழிபாடின்றி பூட்டி கிடக்கிறது.
இந்நிலையில் இன்று (நவ.,2) கல்லறை திருவிழாவையொட்டி, திருப்பலி மற்றும் பூஜைகள் நடத்த அரியலுார் மாவட்டம் வரதராஜன்பேட்டை தேவாலய பங்கு தந்தை சாமுவேல் பெலிக்ஸ் வந்தார்.
அவரை, ஜார்ஜ் பெர்ணான்டஸ், லூர்து சேவியர், கில்பர்ட் உள்ளிட்ட எதிர்தரப்பினர் தடுத்து, தாக்கி, திட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். இதற்கு அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து கல்லறை திருவிழாவை நடத்த வேண்டும் என பங்கு தந்தையிடம் கூறினர். இதனால், இருதரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டு, ஒருவரை, ஒருவர் தாக்கிக் கொண்டனர்.
இந்த மோதலில் காயமடைந்த பெர்னத்மேரி, லுார்து சேவியர், ஆக்சிலின் மேரி ஆகியோர் விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இந்த கோஷ்டி மோதல் தொடர்பாக பங்கு தந்தை சாமுவேல் பெலிக்ஸ் தன்னை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும், மற்றொரு தரப்பைச் சேர்ந்த மரிய அந்தோணி, முன்விரோதம் காரணமாக தனது மனைவி பெர்னத் மேரியை, சூசை, சூசான் மேரி, டேமியம் ஜோசப், பெரிய நாயகமேரி ஆகியோர் தாக்கியதாக புகார் கொடுத்துள்ளார்.
இருதரப்பு புகார்களின் பேரில் ஸ்ரீமுஷ்ணம்போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.