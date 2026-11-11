இரு வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து 30 சவரன் திருட்டு

ADDED : நவ 10, 2026 03:48 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பத்தில் இரு வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து, 30 சவரன் திருடி சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
நெல்லிக்குப்பம், தமிழ் கருமார தெருவை சேர்ந்தவர் பாரதி. இவர் வசிக்கும் தெருவின் பக்கத்தில் உள்ள ராஜாஜி தெருவை சேர்ந்தவர் முரளிதாஸ். இந்த இருவரும் கடந்த, 7 ம் தேதி குடும்பத்தினருடன் தீபாவளி கொண்டாட அவரவர் உறவினர் வீட்டிற்கு வெளியூர் சென்றனர்.
இந்நிலையில் மர்ம நபர்கள் அன்றைய தினம் இரவில், இந்த இரு நபர்களின் வீடுகளின், பூட்டையும் உடைத்து பாரதி வீட்டில் 25 சவரன்; முரளிதாஸ் வீட்டில், 5 சவரன் நகைகளை திருடி சென்றனர்.
இது குறித்து நெல்லிக்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர். இன்ஸ்பெக்டர் வேலுமணி, சப் இன்ஸ்பெக்டர் தங்கவேலு தலைமையில் 10 போலீசார் கொண்ட இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.