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﻿ தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க 30 கிராம மக்கள் கோரிக்கை

﻿ தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க 30 கிராம மக்கள் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:07 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:07 AM

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பெண்ணாடம்: பெண்ணாடத்தில் தீ யணைப்பு நிலையம் அமை க்க வேண்டும் என, 30 கிராம மக்கள் கோ ரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மாவட்டத்தில், பெண்ணாடம் குறுவட்ட தலைமையிடம் மற்றும் தேர்வுநிலை பேரூராட்சியாக உள்ளது.

இதனை சுற்றி திருமலை அகரம், கோனுார், வடகரை, நந்திமங்கலம், பெ.பூவனுார், அரியராவி, முருகன்குடி, மாளிகைக்கோட்டம் உட்பட, 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன.

இங்குள்ள கிராம பகுதிகளில் மக்கள் அதிகளவில் கூரை வீடுகளில் வசிக்கின்றனர். கிராமங்களில் ஏற்படும் தீ விபத்து மற்றும் மழை பாதிப்புகளின்போது, மீட்பு பணிகளுக்காக 15 கி.மீ., துாரமுள்ள திட்டக்குடி, விருத்தாசலம் மற்றும் 20 கி.மீ., துாரமுள்ள வேப்பூர் தீயணைப்பு நிலையங்களில் இருந்து வாகனங்கள் வர வேண்டும். ஆனால் தீயணைப்பு வாகனம் வருவதற்குள் சேதம் அதிகமாகிறது.

பெண்ணாடத்தில் தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என இப்பகுதி கிராம மக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக மாவட்ட நிர்வாகம், முதல்வரின் தனிப்பிரிவு, மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம் தனித்தனியே கோரிக்கை மனுவும் அளித்துள்ளனர்.

ஆனால் தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க யாரும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுத்தபாடில்லை. தீ விபத்தால் சேதங்கள் ஏற்படுவது மட்டும் தொடர்கிறது.

எனவே, பெண்ணாடத்தில் தீயணைப்பு நிலையம் அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம், மக்கள் பிரதிநிதிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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