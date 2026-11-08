பட்டாசு வெடித்ததை கண்டித்த வாலிபரை தாக்கிய 4 பேர் கைது
பட்டாசு வெடித்ததை கண்டித்த வாலிபரை தாக்கிய 4 பேர் கைது
ADDED : நவ 07, 2026 05:21 PM
பண்ருட்டி: பட்டாசு வெடித்ததை கண்டித்தவரை தாக்கிய சிறுவன் உள்ளிட்ட 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
காடாம்புலியூர் சமத்துவபுரத்தை சேர்ந்தவர் சக்கரவர்த்தி மகன் சரண்,18; காடாம்புலியூரில் உள்ள முந்திரி கம்பெனியில் வேலை பார்த்து வருகிறார். இவர் நேற்று (நவ.,6) கம்பெனியில் வேலையில் இருந்த போது, கம்பெனி எதிரில் உள்ள பிரகலாதன், எழுமலை உள்ளிட்டோர் பட்டாசு வெடிக்க முயன்றனர். அவர்களிடம் சரண், கம்பெனி முன் பட்டாசு வெடிக்க வேண்டாம் என்றார்.
அதில், ஆத்திரமடைந்த பிரகலாதன் உள்ளிட்டோர், வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு சென்ற சரணை வழிமறித்து தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். இதில் காயமடைந்த சரண் பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இதுகுறித்து காடாம்புலியூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து பிரகலாதன்,19;சிவபாலன்,23; சக்திவேல்,19 மற்றும் சிறுவர் ஆகிய 4பேரை கைது செய்தனர். மேலும், 4 பேரை தேடிவருகின்றனர்.