முடக்கு வாதத்திற்கு சித்தா ிகிச்சை அளிப்பதாக கூறி மூதாட்டியிடம் நகை பறித்த பெண் உட்பட 4 பேர் கைது: விருத்தாசலம் அருகே போலீசார் அதிரடி
முடக்கு வாதத்திற்கு சித்தா ிகிச்சை அளிப்பதாக கூறி மூதாட்டியிடம் நகை பறித்த பெண் உட்பட 4 பேர் கைது: விருத்தாசலம் அருகே போலீசார் அதிரடி
ADDED : நவ 14, 2026 09:07 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே முடக்கு வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டியிடம், சித்த வைத்தியம் செய்வதாக கூறி இரண்டரை சவரன் நகையை பறித்து செல்ல முயன்ற பெண் உள்ளிட்ட நால்வரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கம்மாபுரம் அடுத்த புதுசொட்டவனம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வீரமுத்து மனைவி மீனாட்சி, 67. முடக்கு வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு தனியாக வசித்து வருகிறார்.
இன்று (நவ.,14) காலை 11:30 மணிக்கு, டி.என்.09 – பி.டபள்யு.8118 பதிவெண் கொண்ட காரில் வந்த பெண் உள்ளிட்ட 4 பேர், மூதாட்டி மீனாட்சிக்கு சித்த வைத்தியம் பார்ப்பதாக கூறி, அவரிடம் இருந்த இரண்டரை சவரன் நகையை பறித்துக்கொண்டு தப்பி செல்ல முயன்றனர்.
திடுக்கிட்ட மூதாட்டி கூச்சலிவே, அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து, தப்பிச் செல்ல முயன்ற பெண்ணை மட்டும் மடக்கி பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
காரில் தப்பிச் சென்ற மற்ற மூவரையும், கம்மாபுரம் போலீசார் விரட்டிச் சென்று, விருத்தாசலத்தில் மடக்கி பிடித்தனர்.
விசாரணையில், அவர்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தேனிமலையை சேர்ந்த வெங்கடேசன் மனைவி உமாமகேஸ்வரி,36; தண்டராம்பட்டு அடுத்த சாத்தனுார் முத்து மகன் ரஜேந்திரன்,47; ரமணா ஆசிரமம் தேவிமலை முருகன் கோவில் தெரு பிரபு,36; அதே பகுதியை சேர்ந்த சிவபாரதிராஜா,47; என்பது தெரிய வந்தது. அவர்களிடம் இருந்து இரண்டரை சவரன் நகையை பறிமுதல் செய்து, மூதாட்டியிடம் ஒப்படைத்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிந்து, உமாமகேஸ்வரி உள்ளிட்ட 4 பேரையும் கைது செய்து, கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
விருத்தாசலத்தில் நேற்று (நவ.,13) பட்டப் பகலில் ஜூஸ் கடை பெண்ணிடம் பைக்கி்ல வந்த நபர் செயினை பறித்து சென்றார். அந்த அச்சம் நீங்குவதற்குள் இன்று வீட்டில் இருந்த மூதாட்டியில் செயினை பறித்த சம்பவம் மக்களை பெரும் அச்சத்திற்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.