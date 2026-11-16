வருவாய் துறை அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்த 4 பேர் கைது
வருவாய் துறை அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்த 4 பேர் கைது
ADDED : நவ 15, 2026 05:11 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: பாசன வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பை ஆய்வு செய்ய வந்த வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளை தடுத்த, 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் மாவட்டம், சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த கரைமேடு பகுதியில், நேற்று (நவ.,14) வாலாஜா ஏரி பாசன வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பை, ஐகோர்ட் உத்தரவின் பேரில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அளவீடு செய்ய வந்தனர்.
தகவல் அறிந்த பொதுமக்கள் ஒன்று திரண்டு வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளை தடுத்து நிறுத்தி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சிதம்பரம் சப்கலக்டர் வெங்கடேஸ்வரன் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போது ராமச்சந்திரன் மனைவி விஜயகுமாரி தன்மீது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார்.
இதனை தடுத்தபோது விஜயகுமாரி தன் மீது ஊற்றிக்கொண்ட மண்ணெண்ணெயுடன், சப் கலெக்டரிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்டார்.
இதையடுத்து, விஜயகுமாரிக்கு ஆதரவாக அவரது கணவர் ராமச்சந்திரன், 57; மகன் மகேந்திரன் 33; மற்றும் உறவினர் பிரகாஷ் 41: ஆகியோர் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளை ஆபாசமாக திட்டி பணி செய்ய விடாமல் தடுத்து தாக்க முயன்று கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இது குறித்து புவனகிரி தாசில்தார் இளஞ்சூரியன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் விஜயகுமாரி, ராமச்சந்திரன், மகேந்திரன், பிரகாஷ் ஆகியோர் மீது சேத்தியாத்தோப்பு போலீசார் கொலை முயற்சி வழக்குப்பதிந்து கைது செய்தனர்.