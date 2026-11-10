விருதை நகராட்சியில் 4 டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றம்
விருதை நகராட்சியில் 4 டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றம்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:17 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:17 PM
விருத்தாசலம்: தீபாவளி பண்டிகையொட்டி, விருத்தாசலம் நகராட்சியில் 4 டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கமிஷனர் நாகராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
விருத்தாசலம் நகராட்சிப் பகுதியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒரே நாளில், 4 டன் அளவிலான பட்டாசு கழிவுகள் தேக்கமடைந்தன.
இந்த கழிவுகளை உடனடியாக அகற்றிட நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் துாய்மைப் பணியாளர்கள் முடுக்கி விடப்பட்டனர்.
அதன்படி, நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேங்கியிருந்த அத்தனை பட்டாசு கழிவுகளும் முழுமையாக சேகரிக்கப்பட்டு, அகற்றப்பட்டு சுத்தப்படுத்தப்பட்டன. பொது மக்களின் சுகாதாரத்தை பாதுகாக்கவும், நகரின் துாய்மையை பாதுகாக்கும் வகையிலும் விரைந்து செயல்பட்டு இந்தப் பணிகளை மேற்கொண்ட துாய்மை பணியாளர்களின் அர்ப்பணிப்பு பாராட்டுக்குரியது.
அதுபோல், பொது மக்களும் நகராட்சித் துாய்மைப் பணிகளுக்குத் தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.