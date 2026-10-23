வேன் கவிழ்ந்து 40 பேர் படுகாயம் விருத்தாசலம் அருகே பரபரப்பு
வேன் கவிழ்ந்து 40 பேர் படுகாயம் விருத்தாசலம் அருகே பரபரப்பு
ADDED : அக் 22, 2026 07:11 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே விவசாய வேலைக்கு ஆட்களை அழைத்து சென்ற மினி வேன் கவிழ்ந்ததில் 40 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
கடலுார் மாவட்டம், மங்கலம்பேட்டை அடுத்த எம்.பட்டி குடிக்காடு கிராமத்தை சேர்ந்த 40க்கும் மேற்பட்டோர், இன்று (அக்.,22) காலை, டி.என்.85 – ஈ.2394 பதிவெண் கொண்ட டாடா ஏஸ் வேனில் இளங்கியனுார் கிராமத்திற்கு விவசாய வேலைக்கு சென்றனர். இளங்கியனுார் பெரியசாமி வேனை ஓட்டினார். மாலை 3:00 மணிக்கு வேலை முடிந்து, அதே வேனில் ஊருக்கு திரும்பினர்.
எம்.புதுார் கிராமம் அருகே வந்தபோது, பாரம் தாங்காமல், வேன் அச்சு பழுதாகி திடீரென வலது புறமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர வாய்க்காலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், இடிபாட்டில் சிக்கி படுகாயமடைந்த 21 பேரை, அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு 108 ஆம்புலன்சுகளில் விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களில் ஆபத்தான நிலையில் இருந்த புகழ்செல்வம் மனைவி ராதிகா, 30, ஞானசேகர் மனைவி கொளஞ்சி, 44, உட்பட 10 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
தகவலறிந்த அமைச்சர் ராஜ்குமார், தாசில்தார் முருகன் ஆகியோர் காயமடைந்த நபர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி, சிகிச்சையை துரிதப்படுத்த டாக்டர்களிடம் அறிவுறுத்தினார். தொடர்ந்து, பிரேமலதா எம்.எல்.ஏ., அறிவுறுத்தலின்படி, தே.மு.தி.க., நிர்வாகிகள் சென்று, ஆறுதல் கூறினர். விபத்து குறித்து மங்கலம்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.