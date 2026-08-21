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சுதந்திர தினத்தன்று விடுமுறை அளிக்காத  46 நிறுவனங்களுக்கு அபராதம்  

சுதந்திர தினத்தன்று விடுமுறை அளிக்காத  46 நிறுவனங்களுக்கு அபராதம்  

ADDED : ஆக 15, 2026 08:10 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 08:10 PM

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 கடலுார்: சுதந்திர தினத்தன்று விடுமுறை அளிக்காத 46 நிறுவனங்களுக்கு தொழிலாளர் நலத்துறையால் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழிலாளர் உதவி கமிஷ்னர் (அமலாக்கம்) குமார் செய்திக்குறிப்பு:

கடலுார் மாவட்டத்தில் உள்ள கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள், உணவு நிறுவனங்கள், மோட்டார் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு தேசிய விடுமுறை நாளான நேற்று சுதந்திர தினத்தன்று விடுமுறை  அளிக்காத, பணியாளர்கள் பணிபுரிய முன் அனுமதி பெறாத, 46 நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

இனிவரும் காலங்களில் தேசிய பண்டிகை மற்றும் சிறப்பு விடுமுறை நாட்களில் பணியாளர்களை பணிக்கு அமர்த்தினால் மாற்று  விடுப்பு அல்லது இரட்டிப்பு சம்பளம் வழங்கப்பட வேண்டும்.

அவ்வாறு பணியாளர்களை பணிக்கு அமர்த்தும்போது உரிய படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து விடுமுறை நாளிற்கு, 24 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக சம்பந்தப்பட்ட தொழிலாளர் துணை உதவி ஆய்வாளர்களிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

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