அரசு பஸ்சில் தி.மு.க., பற்றி அவதுாறு வாசகம்டிரைவர், கண்டக்டர்கள் 5 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’
அரசு பஸ்சில் தி.மு.க., பற்றி அவதுாறு வாசகம்டிரைவர், கண்டக்டர்கள் 5 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’
UPDATED : அக் 16, 2026 03:17 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:14 PM
கடலுார்: அரசு பஸ்சின் வழித்தட டிஜிட்டல் பலகையில் தி.மு.க., குறித்து அவதுாறு வாசகங்கள் இடம் பெற்ற விவகாரம் தொடர்பாக 5 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.
திருச்சியில் இருந்து கடலுார் மாவட்டம், நெய்வேலி நோக்கி கடந்த 13ம் தேதி விழுப்புரம் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட அரசு பஸ் வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது, பஸ்சின் பின்பக்க வழித்தட டிஜிட்டல் பலகையில் ஊர் பெயர்கள் இடம் பெறுவதற்கு பதிலாக ‘ஓம்சக்தி; பாரசக்தி; தி.மு.க., ஒரு தீயசக்தி; கொளத்துார் கொத்து பரோட்டா’ என்ற வாசகம் இடம் பெற்றிருந்தது. இதனை பொதுமக்கள், வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக வலை தளங்களில் வெளியிட்டனர்.
இதுகுறித்து விழுப்புரம் அரசு போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநர் ஸ்ரீதரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
கடந்த 13ம் தேதி திருச்சியில் இருந்து நெய்வேலி நோக்கி வந்த அரசு பஸ்சின் பின்பக்க எல்.இ.டி., பெயர் பலகையில் தேவையற்ற வாசகங்கள் இடம் பெற்றிருந்தது. இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும், சம்பந்தப்பட்ட பஸ்சை மின் பணியாளர் உதவியுடன் ஆய்வு செய்த போது, எல்.இ.டி., பலகையில் வை–பை டிஆக்டிவேட் மோடில் இருந்தது உறுதியானது. அதனைத் தொடர்ந்து, எல்.இ.டி., பெயர் பலகையை தயாரித்த நிறுவன அலுவலர்களை கொண்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இதில், பெயர் பலகையின் உள் பகுதியில் மதர் போர்டு சரியாக முடக்கம் செய்யாமல் இருந்ததால் சாப்ட்வேர் அல்லது யு.எஸ்.பி., பென் டிரைவ் மூலம் மட்டுமே பதிவு செய்ய இயலும் என்பதால் சம்பந்தப்பட்ட பஸ்சின் டிரைவர்கள், கண்டக்டர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
விசாரணையில் டிரைவர்கள், கண்டக்டர்கள் பதிவேற்றம் செய்யவில்லை என்பதும், பயணிகள் யாராவது பதிவேற்றம் செய்திருக்கலாம் என கண்டறியப்பட்டது. இருப்பினும் டிரைவரகள், கண்டக்டர்களின் கவனக்குறைவால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என தெரியவந்தது.
அதன் அடிப்படையி்ல் 9, 11ம் தேதியில் பணியில் இருந்த டிரைவர் சித்திரைச்செல்வன், கண்டக்டர் செந்தாமரைக்கண்ணன், 10, 12ம் தேதியில் பணியில் இருந்த டிரைவர் பரந்தாமன், கண்டக்டர் வெங்டேசன், 13ம் தேதி பணியில் இருந்த டிரைவர் சித்திரைசெல்வன், கண்டக்டர் மணிகண்டன் ஆகியோர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.