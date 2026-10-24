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கடலுாரில் 5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் ஈரோடு வாலிபர்கள் 3 பேர் கைது
கடலுாரில் 5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் ஈரோடு வாலிபர்கள் 3 பேர் கைது
UPDATED : அக் 13, 2026 09:03 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:59 PM
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கடலுார்: கடலுார் முதுநகர் ரயில் நிலையம் அருகே 5 கிலோ கஞ்சாவுடன் திரிந்த மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் முத்துலட்சுமி மற்றும் போலீசார் முதுநகர் ரயில் நிலையத்தில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது, ரயில் நிலையம் தண்ணீர் தொட்டி அருகில் சந்தேகிக்கும் நின்றிருந்த மூவரை பிடித்து சோதனை செய்ததில், 5 கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்ததை கண்டு பிடித்து பறிமுதல் செய்தனர்.
விசாரணையில், ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த சவுந்தர் 36; ஜாபர் ஷெரீப் 32:, கெய்சர் 26: மூவரும், திருப்பதிக்கு சென்று வரும்போது விற்பனைக்காக ஆந்திராவில் இருந்து கஞ்சாவை வாங்கி வந்தது தெரிய வந்தது.
அதன்பேரில் போலீசார், வழக்கு பதிந்து மூவரையும் கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.