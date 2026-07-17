டயர் வெடித்து வேன் கவிழ்ந்தது கர்ப்பிணி உட்பட 5 பெண்கள் காயம்
டயர் வெடித்து வேன் கவிழ்ந்தது கர்ப்பிணி உட்பட 5 பெண்கள் காயம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:37 AM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அருகே, டயர் வெடித்து வேன் கவிழ்ந்த விபத்தில் கர்ப்பிணி உள்ளிட்ட 5 பெண்கள் காயமடைந்தனர்.
கடலுார் மாவட்டம், பண்ருட்டி பாலுாரை சேர்ந்தவர் கண்ணன் மகள் ரூபினி, 21; ஒன்பது மாத கர்ப்பிணியான இவருக்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் தாவடிபட்டு கிராமத்தில் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நிகழ்ச்சி முடிந்து நேற்று மாலை மகேந்திரா வேனில் ஊருக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தனர். பண்ருட்டி ஆண்டிபாளையத்தை சேர்ந்த மணிபாலன், 30; ஓட்டி வந்தார்.
உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த ஒலையனுார் அருகே மாலை 5:00 மணியளவில் வந்தபோது டயர் வெடித்து வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த விபத்தில், கர்ப்பிணியான ரூபினி, கதிர்வேல் மனைவி ரூபாஸ்ரீ, 48; கோவிந்தன் மனைவி அமுதா, 43;, காங்கேயன் மனைவி வசந்தா, 50; தேவநாயகம் மனைவி பாப்பா, 55; ஆகியோர் 5 பேர் காயமடைந்தனர். அவர்கள் உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
தகவலறிந்த உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் விரைந்து சென்று போக்குவரத்தை சரி செய்தனர். மேலும், விபத்து குறித்து வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.