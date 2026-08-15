500 கிலோ குட்கா பறிமுதல் மூவர் கைது 

ADDED : ஆக 14, 2026 08:02 PM
விருத்தாசலம்: சொகுசு காரில் கடத்தி சென்ற, ரூ.7.15 லட்சம் மதிப்பிலான 500 கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார், மூவரை கைது செய்தனர்.
விருத்தாசலம் டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு மற்றும் சிறப்பு தனிப்பிரிவு போலீசார் நேற்று புதுக்கூரைப்பேட்டை மேம்பாலம் பகுதியில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, அவ்வழியாக வந்த சொகுசு காரை சோதனை செய்தனர். அதில், தடை செய்யப்பட்ட ரூ.7.15 லட்சம் மதிப்பிலான 500 கிலோ குட்கா பொருட்கள் கடத்தி சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, குட்கா கடத்தலில் ஈடுபட்ட ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த லஷ்மன்புரி, 24; சரூப்சிங், 23; விருத்தாசலம் அடுத்த வி.குமாரமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்த வீரசிங்கம், 41 ஆகிய மூவரை கைது செய்து, கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய சொகுசு காரை பறிமுதல் செய்தனர்.