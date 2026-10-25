நாடார் மகாஜன சங்க 53வது ஆண்டு விழா

ADDED : அக் 24, 2026 06:52 AM
மந்தாரக்குப்பம்: நெய்வேலி நாடார் மகாஜன சங்கத்தின் 53 வது ஆண்டு விழா நடந்தது.
விழாவிற்கு சங்க தலைவர் திருமால்கொழுந்து தலைமை தாங்கினார். நாடார் மகாஜன சங்க சிறப்பு தலைவர் வேல்சாமி முன்னிலை வகித்தார். நாடார் மகாஜன சங்க பொதுச் செயலாளர் தியாகுமணிவண்ணன் வரவேற்றார்.
விழாவில் மாணவர்களிடையே மாறுவேட போட்டி, திறன் அறியும் போட்டி, பேச்சு போட்டி, உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது.
பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 பொதுதேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்கள் மற்றும் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சங்க பொருளாளர் ராஜமாரியப்பன் பரிசுகள் வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார். தொடர்ந்து மகளிர் கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
சங்க நிர்வாகிகள் ஜெயகீதன், வேல்முருகன், அசோக்குமார், பாலமுருகன், பெரியசாமி, கந்தராஜ், கருணாநிதி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.