சர்ச் கணக்கு கேட்டதில் தகராறு பாதிரியார்கள் உட்பட 6 பேர் மீது வழக்கு
சர்ச் கணக்கு கேட்டதில் தகராறு பாதிரியார்கள் உட்பட 6 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : நவ 10, 2026 11:17 AM
வடலூர்: சர்ச் வரவு செலவு கணக்கு கேட்ட தகராறு தொடர்பாக பாதிரியார்கள் உட்பட, 6 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
வடலுர் - சிதம்பரம் சாலையில் புனித இருதய தேவாலயம் உள்ளது. இங்கு பாதிரியார்களாக ஜெயபிரகாஷ் மற்றும் அஜய்குமார் பதவி வகித்து வருகின்றனர்.
நேற்று முன்தினம் சர்ச் சென்ற வடலூர், ஆர்.சி காலனியை சேர்ந்த சிலர், கல்லறை பகுதியில் காலியாக உள்ள இரண்டு கடை வரவு–செலவு கேட்ட தகராறு செய்தனர். அதில், இரு தரப்பினரும் மோதிக் கொண்டனர்.
அதில் காயமடைந்த பாதிரியார் அஜய்குமார், 29, குறிஞ்சிப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார்.
இதுகுறித்து இரு தரப்பு புகார்களின் பேரில் வடலுார் போலீசார, இருதரப்பை சேர்ந்த அருள் அன்பு, ஜான் பிரிட்டோ, சகாயராஜ், ஆனந்தராயர், அஜய்குமார், ஜெயபிரகாஷ் ஆகிய, 6 பேர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.