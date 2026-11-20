/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/தங்க மோதிரம் திட்டத்தில் 6,642 குழந்தைகள் பயன்
UPDATED : நவ 20, 2026 08:15 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:15 PM
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கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் 6,642 குழந்தைகள் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்துள்ளனர்.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
தமிழக அரசின் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தில், மாவட்டத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் கடந்த ஜூன் 22ம் தேதி முதல், கடந்த 19ம் தேதி வரை பிறந்த 6, 642 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.