கடலுாரில் 7 டன் ரேஷன் அரிசி கடத்தல் புதுச்சேரி ஆசாமிகள் உட்பட 7 பேர் கைது
கடலுாரில் 7 டன் ரேஷன் அரிசி கடத்தல் புதுச்சேரி ஆசாமிகள் உட்பட 7 பேர் கைது
ADDED : நவ 21, 2026 08:04 PM
கடலுார்: கடலுார் உட்பட 3 இடங்களில் ரேஷன் அரிசி கடத்தல் மற்றும் பதுக்கிய 7 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் குடிமைப்பொருள் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் அகிலா தலைமையில், சப் இன்ஸ்பெக்டர் சந்தோஷ் மற்றும் போலீசார் இன்று (நவ.,21) காலை விழுப்புரம்–நாகப்பட்டிணம் புறவழிச்சாலையில், கடலுார் அடுத்த ராமாபுரம் அருகே வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, அவ்வழியே வந்த கார், சரக்கு வேனை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். அதில், சரக்கு வேனில் 80 மூட்டைகளில் 50 கிலோ வீதம் 4 டன் ரேஷன் அரிசி இருந்தது. விசாரணையில் காரில் வந்தவர்கள் புதுச்சேரி மாநிலம், மடுகரை ஜெயக்குமார்,41; செந்தில்குமார்,41; விழுப்புரம் மாவட்டம், கொங்கம்பட்டு வைத்திலிங்கம் மகன் சேதுராமன்,25; என்பதும், வேனில் வந்தவர்கள் சேதுராமனின் சகோதரர் சந்தோஷ்,29; புதுச்சேரி, மடுகரை சாரங்கபாணி மகன் எழிலரசன்,25; என்பது தெரிய வந்தது.
இவர்கள், 5 பேரும் பண்ருட்டி மற்றும் பட்டாம்பாக்கம் பகுதியில் ரேஷன் அரிசியை குறைந்த விலைக்கு வாங்கி, ஓட்டல்களுக்கும், புதுச்சேரியில் தங்கியுள்ள வடமாநிலத்தவர்களுக்கு கூடுதல் விலைக்கு விற்க்க கடத்தி செல்வது தெரிய வந்தது.
அதன்பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, ந்து ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட 5 பேரை கைது செய்து, 4டன் ரேஷன் அரிசி, கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய கார் மற்றும் சரக்கு வேனை பறிமுதல் செய்தனர்.
இதே போன்று, நெல்லிக்குப்பம், வைடிபாக்கத்தில் வீட்டில் 1.6 டன் ரேஷன் அரிசியை பதுக்கி வைத்திருந்த புஷ்பராஜ் மனைவி சரளா,36; கொங்கராயனுார் வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் அருகில் இருந்து சரக்கு வேனில் கள்ளக்குறிச்சிக்கு 1.3 டன் ரேஷன் அரிசியை கடத்த முயன்ற கள்ளக்குறிச்சியில் வசிக்கும் தஞ்சாவூர் ராஜேஷ்,35; ஆகியோரை கைது செய்து, அரிசி மூட்டைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.