8 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சிமெண்ட் ஆலைக்கு அனுப்பி வைப்பு
8 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சிமெண்ட் ஆலைக்கு அனுப்பி வைப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 03:57 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:54 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பத்தில் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட 8 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அரியலுாரில் உள்ள சிமெண்ட் ஆலைக்கு எரிபொருளாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் தினமும் வீடு வீடாக சென்று குப்பைகளை மக்கும், மக்காத குப்பைகளாக தரம் பிரித்து வாங்குகின்றனர்.
மக்காத குப்பையில் பெரும்பாலும் பிளாஸ்டிக் பைகள் அதிகம் சேருகின்றன. அதாவது தினமும் 2 டன் பிளாஸ்டிக் பைகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. அவற்றை நகராட்சி வளாகத்தில் உள்ள குடோனுக்கு எடுத்து வந்து இயந்திரம் மூலம் பண்டல்களாக கட்டி சேமித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், கமிஷனர் ஜீவிதா, துப்புரவு ஆய்வாளர் கேசவன் ஆகியோர் அரியலூர் தனியார் சிமெண்ட் ஆலையில் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை எரிபொருளாக எடுத்துக் கொள்ள அவர்கள் ஒப்புதல் தெரிவித்தனர்.
அதனையொட்டி, நகராட்சியில் பண்டல்களாக சேகரிக்கப்பட்டு வைத்துள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை லாரிகள் மூலம் அரியலூர் சிமெண்ட் ஆலைக்கு அனுப்பும் பணி நேற்று துவங்கியது. முதல் நாளில் 2 லாரிகளில் 8 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.