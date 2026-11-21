சாலை புறம்போக்கில் கட்டிய வீட்டை போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இடித்து அகற்றம்
சாலை புறம்போக்கில் கட்டிய வீட்டை போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இடித்து அகற்றம்
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
பரங்கிப்பேட்டை: சாலை புறம்போக்கு இடத்தில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட வீட்டை இன்று (நவ.,20) போலீஸ் பாதுகாப்புடன், பொக்லைன் மூலம் இடித்து அகற்றப்பட்டது.
பரங்கிப்பேட்டை அடுத்த சி.புதுப்பேட்டை சுனாமி நகரில், சாலை புறம்போக்கு இடத்தில், அதே பகுதியை சேர்ந்த சங்கர் என்பவர் ஆக்கிரமிப்பு செய்து, கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் வீடு கட்டினார். இதனால், அப்பகுதியில் குடிநீர் மற்றும் வடிகால் வசதி பாதிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து, கிராம நிர்வாகம் சார்பில், சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டுத. வழக்கை விசாரித்த ஐகோர்ட் உத்தரவின் பேரில், அரசு புறம்போக்கு இடத்தில் கட்டியிருந்த வீட்டை தாசில்தார் ஷானாஸ், பரங்கிப்பேட்டை பி.டி.ஓ., பாபு ஆகியோர் தலைமையில், பொக்லைன் இயந்திரம் கொண்டு இடித்து அகற்றப்பட்டது.
இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயப்பிரிட்டா, சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆனந்தகுமார் தலைமையிலான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.