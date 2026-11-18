மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு: நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆய்வு கூட்டம்
மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு: நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆய்வு கூட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:59 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:37 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகராட்சி அலுவலகத்தில், மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, கமிஷனர் நாகராஜ் தலைமை தாங்கினார். நகரமைப்பு ஆய்வாளர் கோகுலகிருஷ்ணன், கட்டட அனுமதிகள் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளின் தொழில்நுட்ப விதிமுறைகள் குறித்து விளக்கமளித்தார்.
கூட்டத்தில், நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அனைத்து பதிவுபெற்ற பொறியாளர்கள் மற்றும் கட்டுமான நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், புதிதாக கட்டப்படும் அனைத்து கட்டடங்களிலும் விதிகளுக்கு உட்பட்டு முறையான மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் அமைக்கப்படுவதை பொறியாளர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
ஏற்கனவே உள்ள கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் முறையாக செயல்படுகின்றதா என்பதை ஆய்வு செய்து, பழுதடைந்திருப்பின் உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும்.
பொதுமக்கள் மத்தியில் மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பான கட்டமைப்புகளை சரியாக அமைத்திடாத கட்டடங்களுக்கு கட்டட அனுமதி ரத்து மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டது.