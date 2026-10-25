தண்டவாளத்தில் நவீன கருவிகள் மூலம் அதிர்வை கண்டறியும் குழு சென்னை முதல் 6 நாட்களுக்கு டிராக் ரெக்கார்டிங் ரயிலில் ஆய்வு
தண்டவாளத்தில் நவீன கருவிகள் மூலம் அதிர்வை கண்டறியும் குழு சென்னை முதல் 6 நாட்களுக்கு டிராக் ரெக்கார்டிங் ரயிலில் ஆய்வு
UPDATED : அக் 24, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:24 PM
விருத்தாசலம்: தமிழகத்தில் ரயில்களின் வேகத்தை அதிகரிக்கும் வகையில், தண்டவாளத்தில் அதிர்வை கண்டறியும் சிறப்புக்குழு, சென்னையில் இருந்து 6 நாட்களுக்கு ஆய்வு பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ரயில்வே விதிப்படி, ‘குரூப்- ஏ’ வழித்தடத்தில் அதிகபட்சமாக மணிக்கு 160 கி.மீ., வரையும், ‘குரூப்- பி’ தடத்தில், 130 கி.மீ., வரையும் ரயில்களின் வேகத்தை அதிகரிக்கும் பணியில் இந்தியன் ரயில்வே நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னை - ரேணிகுண்டா, அரக்கோணம் - ஜோலார்பேட்டை, சென்னை - கூடூர் வழித்தடங்களில் அதிவிரைவு ரயில்கள், மணிக்கு 130 கி.மீ., வேகத்தில் இயங்குகின்றன.
ஆனால், சென்னை - விழுப்புரம் - திருச்சி வழித்தடத்தில், மணிக்கு 110 கி.மீ., வேகத்தில் இயங்கும் ரயில்களை, மணிக்கு 130 கி.மீ., வேகத்தில் இயக்கிட மேம்பாட்டு பணிகள் முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளன. இந்த தடத்தில் இருந்த அதிக வளைவுகள், பழைய பாலங்களை அகற்றி, விரிவாக்கப் பணிகள் நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளன.
அதன்படி, சென்னை எழும்பூர் - விழுப்புரம்; விழுப்புரம் - விருத்தாசலம்; விருத்தாசலம் - அரியலுார் - திருச்சி தடத்தில் மணிக்கு, 130 கி.மீ., வேகத்தில் ரயில்கள் செல்ல மேம்பாட்டுப் பணிகள் 90 சதவீதம் தயார் நிலையில் உள்ளன. குறிப்பாக, விழுப்புரம் - விருத்தாசலம் இடையே, மேம்பாட்டுப் பணிகள் நிறைவடைந்து, 130 கி.மீ., வேகத்தில் இயங்க முடியும்.
பயணிகள் மகிழ்ச்சி:
தற்போது, சென்னை முதல் தென்மாவட்டங்களுக்கு இருவழி ரயில் பாதை மூலம் எதிரெதிர் திசைகளில் ரயில்கள் எளிதில் செல்கின்றன. தற்போது 110 கி.மீ.,வேகத்தில் இயங்கும் ரயில்கள், 130 கி.மீ., வேகத்திற்கு கூடுதலாக இயங்குவதால், பயண நேரம் குறையும். எனவே, சென்னையில் இருந்து பண்டிகை காலங்களில் சொந்த ஊருக்கு செல்லும் தென் மாவட்ட பயணிகள் 30 முதல் 40 நிமிடங்கள் வரை முன்னதாகவே சென்று வர முடியும் என்பதால் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சிறப்புக்குழு 6 நாட்கள் ஆய்வு:
அதிவேகத்தில் ரயில்கள் இயங்கும்போது அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படாத வகையில், ரயில் பாதை சீராக உள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்யும் பணி தீவிரமாக துவங்கியுள்ளது. அதன்படி, தண்டவாளங்களில் அதிர்வுகள், சிக்னல் பாயிண்ட், எலக்ட்ரிக்கல் போன்ற சாதனங்களின் தொடர்புகள் சீராக உள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்ய சிறப்புக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் இருந்து ரயில்வே பொறியாளர்கள் மற்றும் எலக்ட்ரிக்கல் அலுவலர்கள் அடங்கிய குழுவினர், கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன் 3 பெட்டிகள் கொண்ட சிறப்பு ஆய்வு ரயிலில் (டிராக் ரெக்கார்டிங் கார்) புறப்பட்டனர்.
அந்தக்குழு சென்னையில் இருந்து செங்கல்பட்டு – விழுப்புரம் – விருத்தாசலம் – திருச்சி வழியாக தென்மாவட்டங்களுக்கும்; திருச்சி வழியாக தஞ்சாவூர் – கும்பகோணம் – மயிலாடுதுறை – கடலுார் – விழுப்புரம் மார்க்கமாகவும்; அதன்பின் விருத்தாசலம் வழியாக சேலம் மார்க்கமாகவும் சோதனையை நடத்துகிறது.
ஆட்டோமேட்டிக் ரெக்கார்டு:
இந்த சிறப்பு ரயிலில் உள்ள நவீன கருவிகள் (அல்ட்ராசோனிக் ரயில் டெஸ்டிங் டிவைஸ்) வாயிலாக தண்டவாளத்தில் விரிசல், அதிர்வுகள் மற்றும் ஏதேனும் சேதம் போன்ற அசாதரண குறைபாடுகள் இருந்தால், உடனடியாக கண்டறிந்து பதிவு செய்யும். இந்த பதிவுகள் வாயிலாக குறிப்பிட்ட மார்க்கத்தில், ரயில்வே கி.மீ., அளவீடு மூலம் எளிதில் கண்டறிய முடியும்.
அதன்பின், எந்த இடத்தில் பிரச்னை உள்ளதோ, சம்பந்தப்பட்ட ரயில் நிலைய ஊழியர்கள் மூலம் உடனுக்குடன் சீரமைக்கப்படும். இதனால், அதிவேகத்தில் ரயில்கள் இயக்கும்போது அசம்பாவிதங்கள் தவிர்க்கப்படும். இதுபோல், குறிப்பிட்ட சில மாத இடைவெளிக்கு இடையே ஆய்வுகள் தொடரும் என சிறப்புக்குழுவினர் தெரிவித்தனர்.
இந்தாண்டு இறுதியில் சென்னையில் இருந்து தென்மாவட்டங்கள் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லும் ரயில்கள், 130 கி.மீ., வேகத்தில் இயங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரயில்களின் வேகம் அதிகரிப்பதால், பயண நேரம் குறையும் என்பதால் நெடுந்துார பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.