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வீடு புகுந்த தாலி பறிக்க முயன்ற பலே திருடனுக்கு தர்ம அடி

வீடு புகுந்த தாலி பறிக்க முயன்ற பலே திருடனுக்கு தர்ம அடி

UPDATED : ஆக 01, 2026 09:35 PM

ADDED : ஆக 01, 2026 09:30 PM

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UPDATED : ஆக 01, 2026 09:35 PM ADDED : ஆக 01, 2026 09:30 PM

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குறிஞ்சிப்பாடி:குறிஞ்சிப்பாடி அருகே அதிகாலையில் வீடு புகுந்து தாலி பறிக்க முயன்ற பலே வாலிபரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.

குறிஞ்சிப்பாடி அடுத்த கன்னித்தமிழ்நாடு, மெயின் ரோட்டை சேர்ந்தவர் ராமலிங்கம்,52; கூலி தொழிலாளி. இவர் அதேபகுதியில் புதிதாக வீடு கட்டி வருகிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு இவரும், இவரது மனைவி இந்திராணியும், வீடு கட்டும் இடத்தில் உள்ள கொட்டகையில் படுத்து துாங்கினர்.

இந்நிலையில் அதிகாலை 3 மணி அளவில் கொட்டகைக்குள் புகுந்த மர்ம நபர், துாக்கி கொண்டிருந்த இந்திராணி கழுத்தில் இருந்த தாலியை பறிக்க முயன்றார். திடுக்கிட்ட இந்திராணி, தாலியை பிடித்துக் கொண்டு கூச்சலிட்டார். உடன் மர்ம நபர் தப்பியோடினார்.

இந்திராணி கூச்சலை கேட்டு எழுந்த ராமலிங்கம் மற்றும் அக்கம் பக்கத்தினர், தப்பியோடிய மர்ம நபரை விரட்டிச் சென்று பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்தனர். இதுபற்றி தகவலறிந்த குறிஞ்சிப்பாடி போலீசார், விரைந்து சென்று, பொதுமக்கள் பிடித்து வைத்திருந்த திருடனை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், அவர் குறிஞ்சிப்பாடி அடுத்த ஆயிப்பேட்டையை சேர்ந்த ஆசைமுத்து மகன் அஜிஸ்,19; என்பதும், அவர் மீது பல்வேறு திருட்டு வழக்குகள் இருப்பது தெரிய வந்தது.

அதன்பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அஜிசை கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

வீடு புகுந்து திருட முயன்ற நபரை பொதுமக்கள் சுற்றி வளைத்து பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்து போலீசில் ஒப்படைத்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

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