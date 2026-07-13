பைக்கில் தவறி விழுந்த வாலிபர் சிகிச்சை பலனின்றி பலி
பைக்கில் தவறி விழுந்த வாலிபர் சிகிச்சை பலனின்றி பலி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:05 AM
விருத்தாசலம்: தெருநாய் குறுக்கே வந்ததால், பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்த வாலிபர், 15 நாட்களுக்கு பின் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
விருத்தாசலம் அடுத்த குருவன்குப்பம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ரமேஷ் மகன் சிவசக்தி, 21; இவர் கடந்த ஜூன் 24ம் தேதி விருத்தாசலம் - ஆலடி சாலையில் பைக்கில் சென்றார்.
பெரியகண்டியங்குப்பம் அருகே அவர் சென்றபோது, திடீரென தெருநாய் ஒன்று சாலையின் குறுக்கே வந்தது. அப்போது, நாய் மீது மோதாமல் இருக்க சிவசக்தி பைக்கின் பிரேக்கை பிடித்துள்ளார்.
இதில், நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்தார். உடன் அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
பின்னர், புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு மேல்சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்தவர், நேற்று முன்தினம் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.