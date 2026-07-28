/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ இளம்பெண்ணை கத்தியால் குத்திய வாலிபர் தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:44 AM
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சிதம்பரம்: காதலிக்க மறுத்த இளம்பெண்ணை கத்தியால் குத்திய அய்யப்பன், 28, என்பவர், தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
கடலுார் மாவட்டம், சி.முட்லுாரைச் சேர்ந்தவர் அய்யப்பன், 28. எலக்ட்ரீஷியன். இவர், சிதம்பரம் அருகே உள்ள கிராமத்தில் ஒரு வீட்டில், 'ஒயரிங்' வேலை செய்தபோது, அந்த வீட்டில் இருந்த, 17 வயது பள்ளி மாணவிக்கு, காதல் தொல்லை கொடுத்து வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் காலை, இளம்பெண் வீட்டிற்கு சென்று, அவரது கை, கழுத்து, முதுகு பகுதிகளில் கத்தியால் வெட்டிவிட்டு தப்பினார். படுகாயமடைந்த மாணவி, சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
சிதம்பரம் தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அய்யப்பனை தேடினர். நேற்று முன்தினம் இரவு, சி.முட்லுார் அரசு கலை கல்லுாரி விடுதி பின்புறம் உள்ள மரத்தில், அவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.