/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/அப்துல்கலாம் பிறந்தநாள் விழா
UPDATED : அக் 15, 2026 10:00 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:58 PM
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சிதம்பரம்: சிதம்பரம் வீனஸ் பள்ளியில் அப்துல்கலாம் பிறந்தநாள் விழா மற்றும் உலக மாணவர் தின விழா நடந்தது . வீனஸ் பள்ளிகளின் நிறுவனர் குமார் தலைமைத் தாங்கி அப்துல்கலாம் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். தாளாளர் ரூபியால்ராணி, நிர்வாக இயக்குநர் அருண், தலைவர் லியோனா முதல்வர் கிருஷ்ணராஜ் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
நந்தனார் பெண்கள் பள்ளியில், இன்னர்வீல் சங்கம் சார்பில், அப்துல்கலாம் பிறந்தநாள் விழா, மற்றும் உலக கை கழுவும் தின விழா நடந்தது. தலைமை ஆசிரியர் எழிலரசி வரவேற்றார். உதவித் தலைமை ஆசிரியர் ரவிச்சந்திரன், ஆசிரியர் தட்சிணாமூர்த்தி முன்னிலை வகித்தனர், இன்னர் வீல் சங்க தலைவி அனிதா, அப்துல்கலாம் குறித்து பேசினார்.