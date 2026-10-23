சேத்தியாத்தோப்பு உயர்மட்ட பாலத்தின் கீழ் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம்   

சேத்தியாத்தோப்பு உயர்மட்ட பாலத்தின் கீழ் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம்
சேத்தியாத்தோப்பு உயர்மட்ட பாலத்தின் கீழ் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம்
ADDED : செப் 24, 2026 04:50 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு குறுக்கு ரோடு உயர்மட்ட பாலத்தின் கீழ் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம் நிலவி வருகிறது.
விருத்தாசலம் – பரங்கிப்பேட்டை சாலையில் சேத்தியாத்தோப்பு குறுக்கு ரோடு அருகே வி.கே.டி., பைபாஸ் சாலை உயர்மட்ட பாலம் உள்ளது. இந்த பாலத்தின் கீழ் மினி லாரிகள், டெம்போக்கள், கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக நிறுத்தப்படுகிறது.
இதனால், இந்த சாலையில் வேகமாக எதிரெதிரே வரும் வாகனங்கள் ஒதுங்கி செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக காலை நேரங்களில் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு இருசக்கர வாகனங்களில் அழைத்து செல்லும் பெற்றோர் கடும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். மேலும், வேகமாக வரும் வாகனங்கள், பாலத்தின் கீழ் நிற்கும் வாகனங்கள் மீது மோதி விபத்திற்கு உள்ளாகும் அபாயமும் உள்ளது.
எனவே சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் பாலத்தின் கீழ் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களை அப்புறப்படுத்த விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.: