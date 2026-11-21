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பிரதிபலிப்பன் இல்லாத பேரிகார்டு பாலுார் சாலையில் விபத்து அபாயம்
பிரதிபலிப்பன் இல்லாத பேரிகார்டு பாலுார் சாலையில் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 20, 2026 10:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:36 PM
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நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டு–பாலுார் சாலையில் வைத்துள்ள ்ள பேரிகார்டில் ஒளி பிரதிபலிப்பான்கள் இல்லாததால் விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது.
நடுவீரப்பட்டு–பாலுார் சாலையில் பல்லவராயநத்தம் பகுதியில் அடிக்கடி விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது.இதனால் இந்த சாலையில் செல்லும் வாகனங்களின் வேகத்தினை கட்டுப்படுத்த கடந்த மாதம் சாலையில் போலீசார் பேரிகார்டு வைத்தரனர்.
இந்த பேரிகார்டில் தற்போது எவ்வித ஒளி பிரதிபலிப்பான்களும் இல்லை. இதனால் இரவு நேரத்தில் இச்சாலையில் வரும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு பேரிகார்டு தெரியாமல் விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வருகிறது.
ஆகையால் இந்த பேரிகார்டில் ஒளி பிரதிபலிப்பான்கள் ஒட்ட போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.