நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி வி ஸ்கொயர் மாலுக்கு வருகை
நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி வி ஸ்கொயர் மாலுக்கு வருகை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:09 AM
கடலுார்: கடலுார் வி ஸ்கொயர் மாலில், 'கட்டா குஸ்தி 2' படத்தை நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, ரசிகர்களுடன் பார்வையிட்டார்.
கடலுார் வி ஸ்கொயர் மால் அனைத்து பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் உள்ளது. இங்குள்ள பி.வி.ஆர்., தியேட்டரில் நடிகர் விஷ்ணு விஷால், நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி நடித்த 'கட்டா குஸ்தி 2' சினிமா திரையிடப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தை காண வருகை தந்த நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமிக்கு, வி ஸ்கொயர் மால் உரிமையாளர் அனிதா ரமேஷ், தலைமையில் ரசிகர்கள் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர்.
தொடர்ந்து, ரசிகர்களுடன் அமர்ந்து நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமிக்கு படத்தை பார்வையிட்டார். மால் இயக்குனர் சரவணன் உடனிருந்தார். வி ஸ்கொயர் மால் மேலாளர் தீனதயாளன் நன்றி கூறினார்.
நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி கூறுகையில், 'வி ஸ்கொயர் மாலுக்கு வருகை புரிவதில் மகிழ்ச்சி. கட்டா குஸ்தி 2 படத்தை ரசிகர்கள் தியேட்டரில் பார்வையிட்டு படம் வெற்றி பெற ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்' என்றார்.