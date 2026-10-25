நேரடி நெல் விதைப்பில் களை கட்டுப்படுத்த ஆலோசனை

UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
காட்டுமன்னார்கோவில்: சம்பா சாகுபடியில் நேரடி நெல் விதைப்பை பார்வையிட்ட கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (வேளாண்) பயிரில் களைகள் கட்டுப்படுத்த விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்.
குமராட்சி பகுதியில் 20 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பில் நேரடி நெல் விதைப்பு மூலம் ஒரு போக சம்பா நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது 20 முதல் 40 நாட்கள் கொண்ட பயிர்களாக இருப்பதால், விவசாயிகள் களைக்கொல்லி மருந்து தெளிப்பு பணியில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் குமராட்சி வட்டார வேளாண் அலுவலகத்தை ஆய்வு செய்த கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (வேளாண்) கதிரேசன், வீரநத்தம், திருநாரையூர், நடுத்திட்டு, பிள்ளையார்தாங்கல், எடையார் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் நேரடி நெல் விதைப்பு சாகுபடியை ஆய்வு செய்தார். பின்னர், களைகள் கட்டுப்படுத்த களைக்கொல்லி மருந்து பிஸ்பைரிபாக் சோடியம் ஏக்கருக்கு 100 மில்லி, 2,4–டி அமைன் சால்ட் 250 மில்லி சேர்த்து 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து, 2 முதல் நான்கு இலைகள் உள்ள பருவத்தில் தெளித்து கட்டுப்படுத்த கூறினார். மேலும், வயல்களில் அதிக அளவு நெல்மிரட்டி, சீவுப்புல் வகைகள் இருந்தால் பெனோக்சாரோப்–பி ஈத்தைல் 9.3 இசி 250 மில்லி மருந்துடன் மெட்சல்பியூரான் மீதைல் களைக்கொல்லி மருந்தை ஏக்கருக்கு 8 கிராம் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க அறிவுருத்தினார்.
உடன் குமராட்சி வேளாண் உதவி இயக்குனர் தமிழ்வேல், வேளாண் அலுவலர் நடராஜன், உதவி வேளாண் அலுவலர் பிரவீன் உடனிருந்தனர்.