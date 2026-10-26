/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வழக்கறிஞர் முகுந்தன் பிறந்த நாள் விழா
UPDATED : அக் 13, 2026 01:59 AM
ADDED : அக் 13, 2026 01:56 AM
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கடலுார்: கடலுாரில் வழக்கறிஞர் முகுந்தன் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
கடலுார் மூத்த வழக்கறிஞர் சிவமணி அலுவலகத்தில் வழக்கறிஞர் முகுந்தன் பிறந்த நாள் விழா கேக் வெட்டி கொண்டாடப்பட்டது. மூத்த வழக்கறிஞர் சிவமணி தலைமை தாங்கி, முகுந்தனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார். வழக்கறிஞர் சரவணன் முன்னிலை வகித்தார்.
வழக்கறிஞர்கள் சசிதரன், அருணகிரிநாதன், மோனிஷா, முருகன், சக்தி, நிர்மலா, குமாஸ்தாக்கள் பத்மநாபன், வினோதா, இளம் வழக்கறிஞர்கள், எம்.எஸ்., அலுவலக குமாஸ்தாக்கள், ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர்.