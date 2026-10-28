அடையார் ஆனந்தபவன் ஸ்வீட்ஸ் அன்டு ஸ்நாக்ஸ் ஏ–2 பி, ரெஸ்டாரெண்ட் திறப்பு விழா
அடையார் ஆனந்தபவன் ஸ்வீட்ஸ் அன்டு ஸ்நாக்ஸ் ஏ–2 பி, ரெஸ்டாரெண்ட் திறப்பு விழா
ADDED : அக் 28, 2026 09:22 PM
கடலுார்: கடலுார்–சிதம்பரம் சாலை, கொத்தட்டை சுங்கச்சாவடி அருகில் ஸ்ரீரங்கா வளாகத்தில் அடையார் ஆனந்தபவன் ஸ்வீட்ஸ் அன்டு ஸ்நாக்ஸ், ஏ–2 பி, ரெஸ்டாரெண்ட் திறப்பு விழா நடந்தது.
உரிமையாளர்கள் வெங்கடேசன், ஸ்ரீனிவாச ராஜா வரவேற்றனர். கெஜவல்லி, ஜெயஸ்ரீ ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றினர். ஸ்ரீரங்கா காம்ப்ளக்ஸ் உரிமையாளர் குமார் உணவகத்தை திறந்து வைத்தார். சுப்புராயலு முதல் விற்பனையை துவக்கி வைத்தார்.
விழாவில், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,அய்யப்பன், டாக்டர் பிரவீன் ஐயப்பன், ஆர். எம் மகாவீர் ஜுவல்லரி உரிமையாளர் விஜயகுமார், ம.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் ராமலிங்கம், நியூ சினிமா தியேட்டர் பிரபு, ஜெயப்பிரியா சிட்பண்ட்உரிமையாளர் ராஜகோபால், ஜெயப்பிரியா சிட்பண்ட் நிர்வாக இயக்குனர் ஜெயசங்கர், புதுச்சேரி தேவகி செராமிக்ஸ் உரிமையாளர், ஓட்டல் அண்ணாமலை ஜெயகணேஷ், மன்னா மெஸ் உரிமையாளர் ஜெயராஜ்.
மாருதி கார்ஸ் டீலர் அசோகன், கபூர் மார்பில்ஸ் லோகேஷ், ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்வோர் நலச்சங்க மாநில பொருளாளர் ஜெயராமன், தொழிலதிபர்கள் ராமலிங்கம், மாரி முத்து, திருமலை, சபரி, ராகுல், ரஹ்மான், பிரகாஷ், ஸ்டாலின், ஆர்.கே. அன்ட் சன்ஸ் ராமலிங்கம், வேல்முருகன், ஜெய்லானி டிரேடர்ஸ், கடலூர் நியூ பிக்கானேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், புதுச்சேரி சக்தி முருகன் கம்பெனி மற்றும் உறவினர்கள், வங்கி அதிகாரிகள், தொழிலதிபர்கள், மின்வாரிய அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள், கட்டுமான நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்கள் ஓட்டல் அதிபர்கள், ஏ- 2 பி, ரெஸ்டாரன்ட் ஊழியர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
ஏ. ஒன் கிளாஸ் ஹவுஸ் முத்துக்குமார் நன்றி கூறினார்.