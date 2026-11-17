விவசாய கல்லூரி மாணவிகள் நெல்லிக்குப்பத்தில் களப் பயிற்சி
விவசாய கல்லூரி மாணவிகள் நெல்லிக்குப்பத்தில் களப் பயிற்சி
UPDATED : நவ 16, 2026 03:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:24 PM
நெல்லிக்குப்பம்.: விவசாய கல்லுாரி மாணவிகள், நெல்லிக்குப்பம் பகுதி விவசாயிகளிடம் களப் பயிற்சி பெற்றனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வாழவச்சனூரில் உள்ள விவசாயக் கல்லூரியில் நான்காம் ஆண்டு படிக்கும் 13 மாணவிகள் உதவி பேராசிரியர்கள் சஞ்சய் காந்தி, எழிலன் தலைமையில் கடலுார் மாவட்டத்தில் தங்கி, நேரடி பயிற்சி எடுத்து வருகின்றனர். அதில், கரும்பு ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் புதிய கரும்பு ரக கண்டுபிடிப்புகள் பற்றியும், கரும்பில் ஏற்படும் நோய், பூச்சி தாக்குதல்கள் பற்றி பேராசிரியர்களிடம் கேட்டறிந்தனர்.
தொடர்ந்து நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த வெள்ளப்பாக்கம், மருதாடு, காராமணிகுப்பம் பகுதி விவசாயிகளை நேரில் சந்தித்து, அவர்களது பிரச்னைகளை கேட்டறிந்து பேராசிரியர்களிடம் கேட்டு தீர்வு கொடுத்து வந்தனர். மேலும், விவசாயிகளின் நிலங்களில் நேரடியாக விவசாய வேலை செய்து களப்பயிற்சி மேற்கொண்டனர்.