முந்திரி பதப்படுத்தும் கூடத்தில் வேளாண் மாணவிகள் களபயிற்சி
முந்திரி பதப்படுத்தும் கூடத்தில் வேளாண் மாணவிகள் களபயிற்சி
ADDED : நவ 05, 2026 06:50 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அடுத்த நறுமணம் கிராமத்தில் உள்ள முந்திரி தொழிற்சாலையில் வேளாண் மாணவிகள் களபயிற்சி மேற்கொண்டனர்.
திருச்சி, அன்பில் தர்மலிங்கம் வேளாண் கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் படிக்கும் இறுதியாண்டு மாணவிகள் விருத்தாசலம் பகுதியில் தங்கி பணி அனுபவ பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதன் ஒருபகுதியாக இன்று (நவ.,5) நறுமணம் கிராமத்தில் முந்திரி பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைக்கு களப்பயணம் மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, முந்திரி விவசாயி ஜெயஷங்கர் – தமிழரசி தம்பதியினர் முந்திரி பதப்படுத்தும் முறைகள், இயந்திரங்களின் பயன்பாடு மற்றும் உற்பத்தியின் பல்வேறு நிலைகள் குறித்து மாணவிகளுக்கு விளக்கினர்.
இதில், வேளாண் மாணவிகள் ரித்திகா, சஹானா ஷாஜிதா, சாலினி, சந்தியா, ஷஹானா, ஷாலினி, சிந்துஜா, சவுமியா, ஸ்ரீதுர்கா, ஸ்ரீபிரியா, சுபிதா ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் பணி அனுபவ பயிற்சி பெற்றனர்.