வேர்க்கடலையில் சிற்றிலை நோய் தாக்குதல்: கட்டுப்படுத்த வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆலோசனை
வேர்க்கடலையில் சிற்றிலை நோய் தாக்குதல்: கட்டுப்படுத்த வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஆலோசனை
UPDATED : அக் 15, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 15, 2026 04:06 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் மண்டல ஆராய்ச்சி நிலைய வேளாண் விஞ்ஞானிகள் யுவராஜா, சிவராமன், பாஸ்கரன் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் விருத்தாசலம் பகுதியில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள வேர்க்கடலை வயல்களில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, வேர்க்கடலையில் சிற்றிலை நோய் தாக்குதல் இருப்பதை கண்டறிந்தனர். இதுகுறித்து விஞ்ஞனிகள் கூறுகையில், பொதுவாக இந்த நோய் கத்தரியை மட்டுமே தாக்கும். தமிழகத்தில் வேர்க்கடலையை தாக்குவது இதுவே முதல் முறை.
சிற்றிலை நோய் என்பது ஒரு 'பைட்டோபிளாஸ்மா'வினால் ஏற்படும் நோயாகும். இந்த நோய் பாதிப்பினால் செடியின் வளர்ச்சி குறையும். பல சிறிய கிளைகளுடன் இலைகள் சிறியதாக மாறும். பூக்கள் இலையை போல மாறி காய் பிடிப்பு திறனை இழந்து மகசூல் பாதிக்கும். மேலும் பச்சை தத்துப்பூச்சி அதன் கடத்தியாக செயல்படுகிறது.
இதனை கட்டுப்படுத்த நோய் பாதிப்புக்குள்ளான செடிகளை பிடுங்கி அப்புறப்படுத்த வேண்டும். மேலும் நோய் கடத்தியான பச்சை தத்துப்பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த ஒரு லிட்டருக்கு இமிடா குளோபிரிட் 17.8 எஸ்.எல்., 100 - 125 மி.லி., பூச்சிக்கொல்லியினை 700 -1000 லிட்டர் தண்ணீருடன் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.
வேர்க்கடலை பயிர் இல்லாத நேரத்தில் இந்த கிருமியானது களைச்செடியான நாய் கடுகை இணை ஊட்டி பயிராக பயன்படுத்தி வளர்கிறது. ஆகவே வரப்பில் உள்ள நாய் கடுகை பிடுங்கி நீக்குவதால் இந்தநோய் மேலும் பரவாமல் தடுக்கலாம் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்தனர்.