அ.தி.மு.க., சார்பில் 55 வது ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டம்
அ.தி.மு.க., சார்பில் 55 வது ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டம்
ADDED : அக் 25, 2026 08:51 PM
கடலுார்: கடலுார் தெற்கு மாவட்ட அ.தி.மு.க., சார்பில், 55 வது ஆண்டு துவக்கவிழா பொதுக்கூட்டம் குறிஞ்சிப்பாடியில் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் மோகன், சொரத்துார் ராஜேந்திரன் எம்.எல்.ஏ., கொள்கைப்பரப்பு துணை செயலாளர் சந்திரகாசி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
ஒன்றிய செயலாளர் பாஷ்யம் தலைமை தாங்கினார். வடக்குத்து கோவிந்தராஜ், வரவேற்றார். தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர் கமலக்கண்ணன், ஆனந்தபாஸ்கரன், நகர செயலாளர் கோவிந்தராஜ், அரங்க நீதிமன்னன், மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளர் அன்பு, வடலுார் நகர செயலாளர் ஜெயப்பிரகாஷ், கடலுார் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் அருள், கடலுார் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் ஸ்ரீராம், விருத்தாசலம் நகர செயலாளர் ரமேஷ், நல்லுார் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் பச்சமுத்து, விருத்தாசலம் வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் பாஸ்கர், நல்லுார் தெற்கு ஒன்றிய கழக செயலாளர் ராஜேந்திரன், மங்களூர் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் செந்தில், மங்களூர் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் ராமலிங்கம், நல்லுார் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளர் ராஜேந்திரன், விருத்தாசலம் தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர் வேல்முருகன், தொண்டர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.
மாவட்ட தகவல் நுட்பப்பிரிவு செயலாளர் வசந்தகுமார் நன்றி கூறினார்.