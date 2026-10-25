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அழகிரி பிறந்தநாள் விழா காங்., சார்பில் சிறப்பு பூஜை
அழகிரி பிறந்தநாள் விழா காங்., சார்பில் சிறப்பு பூஜை
ADDED : அக் 24, 2026 06:53 AM
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விருத்தாசலம்: தமிழ்நாடு காங்., முன்னாள் தலைவர் அழகிரியின் பிறந்தநாளையொட்டி, மேற்கு மாவட்ட காங்., கட்சி சார்பில், கொளஞ்சியப்பர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில், காங்., நிர்வாகிகள் அழகிரியை நேரில் சந்தித்து, பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். அதன்பின், பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினர்.
இதில், மாவட்ட தலைவர் லாவண்யா, நகர தலைவர்கள் விருத்தாசலம் ரஞ்சித்குமார், மங்கலம்பேட்டை வேல்முருகன், வட்டார தலைவர் சாந்தகுமார், இளைஞர் காங்., தொகுதி தலைவர் அன்புமணி, இளைஞர் காங்., மாவட்ட தலைவர் சாகுல் மற்றும் நிர்வாகிகள் பைசல், சிராயுதின், ஆனந்த், சந்திரசேகர், காமராஜ், வீரப்பன், சவுந்தரராஜன், வெங்கடேசன், சுகுமார் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.