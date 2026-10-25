/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/சிதம்பரத்தில் அழகிரி பிறந்த நாள் விழா
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:00 AM
அ நிறம் | அளவு
சிதம்பரம்: சிதம்பரத்தில், தமிழக காங்., முன்னாள் தலைவர் அழகிரி பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
அதனையொட்டி, சிதம்பரம் நகர காங்., சார்பில் மேலே வீதியில் உள்ள சிறைமீட்ட விநாயகர் கோவிலில், பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு நகர தலைவர் மக்கின் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட தலைவர் சித்தார்த்தன், முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் செந்தில்நாதன் முன்னிலை வகித்தனர். தமிழக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில் காங்., நிர்வாகிகள் ராஜா சம்பத்குமார், கவுரவ தலைவர் குமார், சின்ராசு, சவுந்தரராஜன், ஷாஜகான், மாவீரன், செல்வி, அஞ்சம்மாள், ராதா, மேற்கு மாவட்ட தலைவர் லாவண்யா, ரங்கமணி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.