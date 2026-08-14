/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ போதையில்லா தமிழகம் அரசு பள்ளியில் விழிப்புணர்வு
ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM
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மந்தாரக்குப்பம், ஆக. 14–
கீரனுார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் போதையில்லா தமிழகம் குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கம்மாபுரம் வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் திருநாவுக்கரசு தலைமை தாங்கினார். கம்மாபுரம் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் அருண்ராஜ், வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் ரவிவர்மா முன்னிலையில் மாணவர்கள் போதை இல்லா தமிழகம் குறித்து உறுதி மொழி ஏற்றனர்.
தொடர்ந்து போதைப்பொருள் பழக்கத்தினால் ஏற்படும் உடல், மன மற்றும் சமூக பாதிப்புகள் குறித்தும், புகையிலைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீமைகள், உடல்நல பாதிப்புகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
நிகழ்ச்சியில் சுகாதார ஆய்வாளர்கள் சிவா, முருகன், விஜயகுமார், பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.