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வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணி அனைத்து கட்சி ஆலோசனை கூட்டம்
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணி அனைத்து கட்சி ஆலோசனை கூட்டம்
ADDED : நவ 20, 2026 08:53 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் குறித்த அனைத்து கட்சி ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, ஆர்.டி.ஓ., வெங்கடேசன் தலைமை தாங்கினார். தாசில்தார் முருகன், தேர்தல் துணை தாசில்தார் வேல்முருகன் முன்னிலை வகித்தனர். இதில், கணினி இயக்குனர்கள் சுரேஷ், அருண்குமார், மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய மற்றும் மாநில கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், இன்று (21ம் தேதி), நாளை (22ம் தேதி) மற்றும் வரும் 29ம் தேதிகளில் நடைபெறும் வாக்காளர் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்த பணியில், வாக்களர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் குறித்து அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.