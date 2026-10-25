/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:07 AM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில் சுருக்கமுறை திருத்தம் மற்றும் ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைத்தல் குறித்த அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, ஆர்.டி.ஓ., வெங்கடேசன் தலைமை தாங்கினார். தேர்தல் துணை தாசில்தார் சாருலதா முன்னிலை வகித்தார். இதில், கணினி இயக்குனர்கள் சுரேஷ், அருண்குமார், மற்றும் த.வெ.க., ; தி.மு.க., ; அ.தி.மு.க., ; பா.ஜ., ; காங்., உள்ளிட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், வாக்களர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் மற்றும் ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைப்பு குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.