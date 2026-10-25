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ஓட்டுச்சாவடி பகுப்பாய்வு கூட்டம் அனைத்து கட்சியினர் பங்கேற்பு
ஓட்டுச்சாவடி பகுப்பாய்வு கூட்டம் அனைத்து கட்சியினர் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:07 AM
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சிதம்பரம்: சிதம்பரத்தில், ஓட்டுச்சாவடி பகுப்பாய்வு தொடர்பான அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடந்தது.
சப் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு சப் கலெக்டர் (பொ) தனலட்சுமி தலைமை தாங்கினார். த.வெ.க.,; தி.மு.க.,; அ.தி.மு.க.,; கம்யூ., கட்சிகள், வி.சி.க., உள்ளிட்ட கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் சிதம்பரம், சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஓட்டுச்சாவடிகளின் நிலை குறித்து அரசியில் கட்சியினர் தெரிவிக்கவும், நவம்பர் 11 முதல் டிசம்பர் 12 வரை புதிய வாக்காளர் சேர்க்கை செய்து கொள்ள ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது. மேலும், புதிய வாக்காளர் பட்டியல் ஜனவரி 4ம் தேதி வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.