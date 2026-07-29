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செயின் பறிக்க முயன்றவருக்கு தர்ம அடி: 3 இடங்களில் கைவரிசை காட்டியது அம்பலம்

செயின் பறிக்க முயன்றவருக்கு தர்ம அடி: 3 இடங்களில் கைவரிசை காட்டியது அம்பலம்

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 10:26 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 10:26 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM

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பண்ருட்டி: பண்ருட்டியில் பெண்ணிடம் செயின் பறிக்க முயன்றவருக்கு தர்ம அடி கொடுத்து, பொதுமக்கள் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.

பண்ருட்டி அடுத்த அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், ஏ.கே.பாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராஜாராமன். எலக்ட்ரீஷியன். இவரது மனைவி பிரியா. இந்த இருவரும் நேற்று முன்தினம் இரவு, பண்ருட்டிக்கு வந்து, பைக்கில்

ஊர் திரும்பி கொண்டிருந்தனர். இந்த பைக்கை ராஜராமன் ஓட்டி வந்த நிலையில், பின்னால் பிரியா உட்கார்ந்திருந்தார்.

ஏ.கே.பாளையம் கிராமத்திற்கு அருகே வந்த போது பின்னால் தொடர்ந்து பைக்கில் வந்த மர்ம நபர் பிரியாவின் கழுத்தில் இருந்த செயினை பறிக்க முயன்றார். உடன் சுதாரித்துக்கொண்ட ராஜாராமன் உடனடியாக மர்ம நபரை பிடித்துக்கொண்டு கூச்சலிட்டார். அக்கம், பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் ஓடி வந்து, மர்ம நபரை பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்து பண்ருட்டி போலீசுக்கு தகவல் அளித்தனர்.

இன்ஸ்பெக்டர் பாஸ்கரன், சப் இன்ஸ்பெக்டர் மணிகண்டன் உள்ளிட்ட போலீசார் மர்ம நபரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்.

விசாரணையில் அவர், விழுப்புரம் மாவட்டம், வளவனுார் போலீஸ் சரகம், பக்கமேடு, மாரியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த பண்டாரி மகன் சரத்குமார்,30; சமையல் மாஸ்டர்; என தெரியவந்தது.மேலும், அவர் கடந்த 26 ம்தேதி புதுப்பேட்டை போலீஸ் சரகம் கட்டமுத்துப்பாளையம் கிராமத்தில் சத்தியவதி என்கிற பெண்ணிடம் பைக்கில் சென்று, கவரிங் நகையை பறித்து சென்றதும், நேற்று முன்தினம் கே.குச்சிப்பாளையம் கிராம சாலையில் பைக்கில், சென்ற நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த முள்ளிகிராம்பட்டு அய்யனார் கோவில் தெருவை சேர்ந்த சரண்ராஜ் மனைவி சிவசங்கரி கழுத்தில் இருந்த தங்க செயினை திருட முயற்சித்தபோது, அங்கு மக்கள் அதிகளவில் இருந்ததால் அவர் தப்பித்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து பண்ருட்டி போலீசார் வழக்குபதிந்து அவரை கைது செய்தனர்.

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