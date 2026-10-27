அம்மன் கோவிலில் கொள்ளையடித்த 'பலே' வாலிபர்கள் 4 பேர் கைது: பெண்ணாடம் போலீசார் அதிரடி
அம்மன் கோவிலில் கொள்ளையடித்த 'பலே' வாலிபர்கள் 4 பேர் கைது: பெண்ணாடம் போலீசார் அதிரடி
UPDATED : அக் 27, 2026 04:42 AM
ADDED : அக் 26, 2026 09:57 PM
பெண்ணாடம்: பெண்ணாடம் அருகே அம்மன் கோவில் பூட்டை உடைத்து நகை, பணம், வெண்கல பொருட்களை கொள்ளையடித்துச் சென்ற 'பலே' வாலிபர்கள் நால்வரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் மாவட்டம், பெண்ணாடம் அடுத்த இறையூர் பெரியநாயகி அம்மன் கோவில் பூசாரி ராமலிங்கம் நேற்று (அக்.,25) கோவிலை திறக்க வந்தபோது, கோவில் கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. உள்ளே இருந்த மூன்றரை அடி உயர உண்டியல், குடம் உண்டியல், 2 சவரன் தாலி, 23 ஆயிரம் ரொக்கம், 25 ஆயிரம் மதிப்பிலான விளக்கு, தட்டு உள்ளிட்ட வெண்கல பொருட்களை திருடு போயிருந்தது. மேலும், சி.சி.டி.வி., கேமராவும் சேதப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
தகவலறிந்த, பெண்ணாடம் போலீசார் தடய அறிவியல் நிபுணர், மோப்பநாய் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரித்து விசாரித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று (அக்.,26) காலை 8:00 மணியளவில் பெண்ணாடம், முருகன் தியேட்டர் பஸ் நிறுத்தம் அருகே உள்ள ஓட்டலுக்கு சாப்பிட வந்த 4 பேரை, சந்தேகத்தின் பேரில், இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன் தலைமையிலான போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், அவர்கள் பெண்ணாடம் சோழன் நகர் மகாலிங்கம் மகன் சுக்கு (எ) சூர்யமூர்த்தி, 29, சீனிவாசன் மகன் மொட்ட கார்த்தி (எ) கார்த்திகேயன், 30, பாண்டியன் மகன் செல்வம், 29, கருங்குழி தோப்பு இளையராஜா மகன் கார்த்திக்ராஜா, 28, என்பதும், இவர்கள் நால்வரும் இறையூர் பெரியநாயகி அம்மன் கோவிலில் உண்டியல் உடைத்து காணிக்கை திருடியதும், பணம், நகை கொள்ளையடித்ததை ஒப்புக்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து பெண்ணாடம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து சூர்யமூர்த்தி உட்பட நால்வரை கைது செய்து, நகை, பணம், வெண்கல பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.