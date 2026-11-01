/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/அம்மன் தாலி திருட்டு மர்ம ஆசாமிகளுக்கு வலை
ADDED : அக் 31, 2026 04:39 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே அம்மன் தாலியை திருடிச் சென்ற மர்மநபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கருவேப்பிலங்குறிச்சி அடுத்த ராஜேந்திரபட்டிணத்தில் மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது. அதேபகுதியை சேர்ந்த குமார் பூசாரியாக உள்ளார். இவர், நேற்று (அக்.,30) இரவு வழக்கம்போல் பூஜைகளை முடித்துவிட்டு, கோவிலை பூட்டிவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றார்.
இன்று (அக்.,31) காலை கோவிலை திறக்க வந்தபோது, கதவு பூட்டு உடைந்திருந்தது. உள்ளே அம்மன் கழுத்தில் இருந்த 2 கிராம் தாலி மற்றும் உண்டியலில் இருந்த காணிக்கை பணம் திருடு போயிருந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், கருவேப்பிலங்குறிச்சி போலீசார் வழக்கு பதிந்து மர்மநபர்களை தேடி வருகின்றனர்.