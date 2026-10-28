ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளை கணக்கெடுக்க சென்ற அதிகாரிகளை தடுத்து நிறுத்தி வாக்குவாதம்: திட்டக்குடியில் பரபரப்பு
ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளை கணக்கெடுக்க சென்ற அதிகாரிகளை தடுத்து நிறுத்தி வாக்குவாதம்: திட்டக்குடியில் பரபரப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 07:18 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:16 PM
திட்டக்குடி: திட்டக்குடியில் ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளை கணக்கெடுக்க சென்ற வருவாய்த்துறையினரை மக்கள் தடுத்து நிறுத்தி, வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
திட்டக்குடி நகராட்சி, பெரியார் நகரில் சர்வே எண் 251ல் 183 ஏக்கர் பரப்பிலான ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரியை அருகிலுள்ளவர்கள் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆக்கிரமித்து வீடுகள், கடைகள் மற்றும் சிலர் நிலமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக்கோரி அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் அரசுக்கு புகார் அளித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, தாசில்தார் அமர்நாதன் உத்தரவின்பேரில், வருவாய் ஆய்வாளர் ஆனந்த், நில அளவையர் புவனேஷ்வர், வி.ஏ.ஓ., லட்சுமிபதி ஆகியோர் ஏரி ஆக்கிரமிப்புகளை கணக்கெடுக்க நேற்று மதியம் 1:00 மணிக்கு சென்றனர்.
அதனைக் கண்டு ஆவேசமடைந்த அப்பகுதி மக்கள், இங்கு எந்த கணகெடுப்பும் நடத்தக்கூடாது என தடுத்து நிறுத்தி, வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்து வந்த திட்டக்குடி போலீசார் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டவர்களை சமாதானம் செய்து, பகல் 2:00 மணியளவில் கலைந்து போக செய்தனர். பின்னர் வருவாய்த்துறையினர் கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபடாமல் அங்கிருந்து சென்றனர். இச்சம்பவத்தால், அப்பகுதியில் சற்று நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.