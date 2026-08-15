‘அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ்’ நிற்க ஒப்புதல்பெண்ணாடம் ரயில் பயணிகள் மகிழ்ச்சி
‘அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ்’ நிற்க ஒப்புதல்பெண்ணாடம் ரயில் பயணிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM
பெண்ணாடம், ஆக. 14–
பெண்ணாடம் ரயில் நிலையத்தில் ‘ஆனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ்’ நின்று செல்ல ரயில்வே நிர்வாகம் ஒப்புதல் வழங்கியதால் ரயில் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தள்ளனர்.
விழுப்புரம் – திருச்சி ரயில் மார்க்கத்தில், பெண்ணாடம் ரயில் நிலையம் வழியாக விழுப்புரம் – மதுரை; திருப்பாதிரிபுலியூர் – திருச்சி பாசஞ்சர் ரயில்களும், சென்னை – குருவாயூர்; குருவாயூர் – சென்னை செல்லும் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலும் இங்கு நின்று செல்கின்றன.
பெண்ணாடம் ரயில் நிலையத்தில் ராக்போர்ட், பல்லவன், வைகை மற்றும் வாராந்திர ரயில்கள் அனந்தபுரி, கன்னியாகுமரி, ஹவுரா, நிஜாமுதீன் உள்ளிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் நின்று செல்ல இப்பகுதி ரயில் பயணிகள் பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்தனர்.
அதைத்தொடர்ந்து, புதுடில்லியில் நடந்த பாராளுமன்ற கூட்டத்தின்போது, கடலுார் எம்.பி., விஷ்ணுபிரசாத் மத்திய ரயில்வே அமைச்சரிடம் பெண்ணாடம் ரயில் நிலையத்தில் ‘பல்லவன் சூப்பர் பாஸ்ட்’ எக்ஸ்பிரஸ் நின்று செல்ல கோரிக்கை விடுத்தார். கடந்தாண்டு மே மாதம் 14ம் தேதி முதல் பல்லவன் சூப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலும், அதைத் தொடர்ந்து, ராக்போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலும் நின்று செல்கின்றன.
மேலும், அனந்தபுரி, கன்னியாகுமரி, ஹவுரா, நிஜாமுதீன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் பெண்ணாடம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்ல கடலுார் எம்.பி., விஷ்ணுபிரசாத் பாராளுமன்ற கூட்டத்தில் கோரிக்கை வைத்தார்.
அதையேற்று, பல கட்ட ஆய்வுக்கு பின், முதற்கட்டமாக பெண்ணாடம் ரயில் நிலையத்தில் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் நின்று செல்ல ரயில்வே நிர்வாகம் நேற்று ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது. இதனால் பெண்ணாடம் பகுதி ரயில் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.